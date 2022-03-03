Apple объявляет о событии 8 марта: «Peek Performance»

Apple объявила, что проведет мероприятие «Peek Performance» 8 марта, в 10:00 по тихоокеанскому стандартному времени. Мероприятие будет предварительно записано и будет транслироваться на веб-сайте Apple и YouTube. Ожидается, что на мероприятии будет представлена ​​новая модель iPhone SE. Ходят слухи, что эта новая модель имеет тот же дизайн, что и текущая модель, но с более быстрым процессором, улучшенными камерами и 5G.

Также ожидается, что на этом мероприятии будет анонсирован обновленный iPad Air. Модель текущего поколения была запущена еще в 2020 году. Новая модель должна иметь более быстрый процессор и 5G. Ходят слухи, что он будет поставляться с iOS 15.4, которая позволит разблокировать устройство с помощью лица.