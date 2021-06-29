Apple обязует сотрудников носить нательные камеры

Согласно отчету информационного издания FrontPageTech, гигант из Купертино обязывает своих сотрудников носить нательные камеры полицейского уровня, чтобы предотвратить утечки. Компания сделала этот шаг, чтобы остановить распространение конфиденциальной служебной информации. Сообщается, что абсолютно все сотрудники компании теперь должны носить нательные камеры, похожие на Axon Body 2, модель, используемую многими полицейскими силами для съёмки различных правонарушений. Этот агрессивный шаг компании — ее последняя попытка не допустить утечки коммерческой тайны в прессу. Ранее производитель несколько раз страдал от того, что некоторые недобросовестные сотрудники сливали важную информацию в сеть, тем самым мешая получать внушительную прибыль от эффекта неожиданности.

Согласно отчету другого инсайдера, который связан с компанией-сборщиком продукции Apple, нательные камеры требуются не каждому сотруднику, а только тем, кто работает с определенными производственными группами. Они, скорее всего, связаны с невыпущенным оборудованием и продуктами. С другой стороны, сама утечка информации о том, что производитель iPhone использует нательные камеры на своих сотрудниках подразумевает, что новые меры могут оказаться не столь эффективными в предотвращении утечки внутренней информации. А ещё компания Apple судится с журналистами, которые публикуют слитые данные о новых продуктах производителя, что вряд ли поможет в распространении секретных данных.
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