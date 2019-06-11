Apple обновила цвета Beats Solo3

Apple объявила о выходе специального выпуска беспроводных наушников Beats Solo3 под названием «The Club Collection».

Наушники Beats Solo3 Club Collection отличаются от других моделей яркими и смелыми цветами. Доступно четыре новых цвета: белый, красный, тёмно-синий и жёлтый. Каждая модель использует сочетание трех различных вариантов цвета.

Как и стандартная версия, благодаря эффективному чипсету W1 беспроводные наушники специального выпуска обеспечивают до 40 часов автономной работы и гарантируют непревзойденное звучание. Кроме того, они имеют технологию Apple Fast Fuel, которая обеспечит до 3 часов воспроизведения после 5-минутной зарядки. Новые наушники уже можно приобрести онлайн за $200, в розничные магазины новинка поступит 12 июня.