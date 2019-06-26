Apple обновила мобильное приложение для наушников Beats

Компания Apple обновила приложение Beats новыми важными функциями. Приложение, которое раньше называлось Beats Pill, теперь называется Beats и предназначено для более широкого круга поклонников Beats. До сих пор приложение предназначалось для тех, кто владеет динамиком Beats Pill +,теперь же оно обслуживает гораздо большую аудиторию аудиофилов. Теперь пять поддерживаемых Bluetooth-наушников - это гарнитуры Studio 3, Solo 3, шейные браслеты Powerbeats 3, BeatsX и настоящая беспроводная Powerbeats Pro.

Благодаря их интеграции с приложением вы можете ускорить обнаружение и сопряжение наушников, проверить срок службы батареи и общее состояние, загрузить и установить обновления, а также контролировать активное шумоподавление на Studio3. Поддержка Pill + все еще доступна в приложении, так что вы можете по-прежнему управлять вашим Bluetooth-динамиком, как и раньше. Если вы используете смартфон Android с наушниками Beats, теперь вы можете скачать новое приложение бесплатно через Google Play Store. Приложение для iOS остается неизменным, по крайней мере, на данный момент.