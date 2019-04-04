Apple официально анонсировала беспроводные наушники Powerbeats Pro

Apple официально объявила о выпуске беспроводных наушников Powerbeats Pro.

Powerbeats Pro будет оснащен чипом Apple H1, который улучшит стабильность и скорость соединения. Также будет поддержка непрерывного прослушивания 'Hey Siri', как и в новых поколениях AirPods.

Наушники выглядят спортивно, как и предыдущие модели серии Powerbeats, только уже без соединительного кабеля. Apple собирается выпустить Powerbeats Pro в четырех различных цветах: темно-оливковом, темно-синем, черном и «Слоновая кость».

В комплекте с наушниками Powerbeats Pro входят еще вкладыши четырьмя размерами.

Что касается времени работы, то новинка поддерживает до 9 часов функционирования на одном заряде и до 24 часов при использовании штатного кейса, который оснащён проприетарным разъёмом Lightning. Функция быстрой зарядки Fast Fuel продлевает время автономной работы на 1,5 часа после 5 минут подзарядки.

В продажу новинка поступит по цене 250 долларов (почти 16300 рублей) в мае этого года.