Apple официально извинилась за намеренное замедление старых iPhone

Компания Apple официально извинилась перед пользователями в связи со скандалом о намеренном замедлении старых iPhone. В открытом письме купертиновцы обещают выпустить в начале 2018 года обновление iOS с подробной информацией о состоянии батареи. С его помощью пользователь поймет, что аккумулятор истощился до состояния, влияющего на производительность. Также Apple снизила стоимость замены батарей iPhone вне гарантии с 50 до 29 долларов. В акции смогут участвовать пользователи iPhone 6 и выше с истощенными аккумуляторами. Компания подчеркивает, что не стала бы намеренно сокращать срок службы любого своего устройства или ухудшать его качества ради того, чтобы заставить пользователей купить новую модель.