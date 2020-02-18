Apple ограничивает поставки iPhone по всему миру из-за коронавируса

Ранее в этом месяце известные аналитики Apple сократили свой прогноз поставок iPhone в первом квартале на 10 процентов из-за сбоев, вызванных вспышкой коронавируса в Китае, где производится большая часть продукции компании. И хотя Apple заявляет, что в стране возобновилась работа, она «переживает более медленный возврат к нормальным условиям», чем ожидалось. Также в последнем отчете Apple компания предупредила, что не ожидает выполнения ранее объявленного квартального прогноза по доходам.

«Здоровье и благополучие каждого человека, который помогает сделать эти продукты возможными, является нашим первостепенным приоритетом, и мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими поставщиками и экспертами в области общественного здравоохранения. Эти дефициты поставок iPhone будут временно влиять на доходы по всему миру » - говорится в пресс-релизе компании.

Компания также удваивает свое ранее объявленное пожертвование, чтобы помочь усилиям по борьбе с распространением вспышки. Коронавирус оказал огромное влияние на технологическую индустрию, так как ожидается, что поставки смартфонов в Китай упадут на 50 процентов.