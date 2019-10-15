Apple оснастит собственными 5G-модемами iPhone в 2022 году

2019-10-15, Автор - Anna; Продукт - Apple iPhone 2022 ; [75]
По сообщениям, компания Apple снабдит поддержкой 5G все iPhone 2020 года. Тем не менее, они по-прежнему будут использовать чипы от Qualcomm. Apple, готовит собственный дебютирует только в 2022 году.

Намерение компании состоит в том, чтобы создать «систему на чипе». Это означает, что модем 5G является частью чипсета, а не отдельным компонентом. Когда Apple приобрела модемный бизнес Intel, она будет развиваться гораздо дальше.

Вполне вероятно, что в 2022 году айфоны с 5G-модемом Apple будут рассматриваться как отдельный компонент. Модем, интегрирующийся в сам чипсет, может появиться только на iPhone 2023 или более поздней версии.

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