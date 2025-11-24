Apple отказалась от крупных нововведений в iOS 27

По данным инсайдера Bloomberg, iOS 27 не предложит пользователям ничего кардинально нового — Apple сосредотачивается на повышении надёжности, общей оптимизации и устранении багов. Впервые со времён iOS 12 компания вновь выбирает путь незаметных, но фундаментальных доработок. Такой подход распространится и на другие операционные системы компании — macOS 27, iPadOS 27, tvOS 27 и остальные. Инсайдер утверждает, что инженеры нацелены на сокращение избыточного кода, исправление ошибок и улучшение скорости и стабильности работы, приблизившись по духу к обновлению Mac OS X 10.6, известному как Snow Leopard, где главным приоритетом также стала «чистота» системы.

При этом не обойдётся без косметических изменений. Голосовой помощник Siri получит новое оформление — его визуальный образ станет ближе к аватару в стиле значка Finder. В сочетании с улучшенной контекстной логикой, которая готовится к релизу в iOS 26.4, новый внешний вид должен сделать диалог с Siri более естественным. Apple также работает над созданием нового инструмента интеллектуального поиска, который внутри компании называют World Knowledge Answers. Он позволит Siri выдавать краткие, сжатые ответы на общие вопросы пользователей, опираясь на собственную внутреннюю базу данных, а не традиционный подбор ссылок. Но всё это, безусловно, можно назвать крайне минорными обновлениями, которые не особо повлияют на пользовательский опыт. Это, конечно, сильно огорчит фанатов.
