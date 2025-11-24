Apple отказалась от крупных нововведений в iOS 27

При этом не обойдётся без косметических изменений. Голосовой помощник Siri получит новое оформление — его визуальный образ станет ближе к аватару в стиле значка Finder. В сочетании с улучшенной контекстной логикой, которая готовится к релизу в iOS 26.4, новый внешний вид должен сделать диалог с Siri более естественным. Apple также работает над созданием нового инструмента интеллектуального поиска, который внутри компании называют World Knowledge Answers. Он позволит Siri выдавать краткие, сжатые ответы на общие вопросы пользователей, опираясь на собственную внутреннюю базу данных, а не традиционный подбор ссылок. Но всё это, безусловно, можно назвать крайне минорными обновлениями, которые не особо повлияют на пользовательский опыт. Это, конечно, сильно огорчит фанатов.