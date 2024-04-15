Apple отказалась от новых процессоров в iPhone

В настоящее время компания Apple использует технологический процесс в 3 нм от компании TSMC для нескольких своих чипов, и компания вполне может использовать этот производственный процесс в течение нескольких последующих поколения смартфонов iPhone, так как особого смысла рваться в 2 нанометра нет — это ничего не даст. Например, согласно последнему отчёту инсайдеров, iPhone 17 всё же не станет первым смартфоном компании с процессором, произведённым по технологическому процессу в 2 нанометра. Это значит, что ожидаемый в 2025 году A19 Pro останется с технологией в 3 нм, хотя сам технологический процесс к тому моменту могут слегка прокачать.

Всё дело в том, что компания TSMC сосредотачивается на увеличении производства кристаллов по технологии в 3 нм — количество блинов с кристаллами планируют повысить до 100 000 единиц к концу 2024 года. Также компания хочет работать и в направлении 2 нанометров, но общее производство достигнет отметки в 35 тысяч дисков с кристаллами в 2025 году. Здесь стоит отметить, что на старте такой технологии ожидается много брака — примерно половина кремниевых вафель будут бракованными. Соответственно, с таким выходом пригодной к использованию продукции говорить о возможности массово запускать производство новых процессоров нет. И в Apple решили просто использовать старую технологию, которая всё равно имеет массу преимуществ по сравнению с конкурентами на рынке, которые до сих пор задействуют 7 нанометров. Возможно, это верное решение.
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