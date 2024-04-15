Apple отказалась от новых процессоров в iPhone

Всё дело в том, что компания TSMC сосредотачивается на увеличении производства кристаллов по технологии в 3 нм — количество блинов с кристаллами планируют повысить до 100 000 единиц к концу 2024 года. Также компания хочет работать и в направлении 2 нанометров, но общее производство достигнет отметки в 35 тысяч дисков с кристаллами в 2025 году. Здесь стоит отметить, что на старте такой технологии ожидается много брака — примерно половина кремниевых вафель будут бракованными. Соответственно, с таким выходом пригодной к использованию продукции говорить о возможности массово запускать производство новых процессоров нет. И в Apple решили просто использовать старую технологию, которая всё равно имеет массу преимуществ по сравнению с конкурентами на рынке, которые до сих пор задействуют 7 нанометров. Возможно, это верное решение.