Apple отказалась от смартфонов линейки mini

Серия смартфонов iPhone mini, в которую входили только iPhone 12 mini и iPhone 13 mini, может быть официально ликвидирована компанией Apple после завтрашнего мероприятия, посвящённого iPhone 15. С момента появления этих двух моделей прошло уже три года, и их недостаточная популярность заставила Apple отказаться от выпуска компактного смартфона во время анонса семейства iPhone 14 в прошлом году. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, магазин Apple в США показывает, что срок поставки iPhone 13 mini составляет 2-3 недели. Хотя эти сроки ещё можно назвать приемлемыми, издание MacRumors сообщает, что некоторые модели этой линейки ожидаются в течение 6-8 недель в других регионах мира.

Это говорит о том, что 5,4-дюймовые модели, возможно, больше не производятся и не будут доступны для покупки, поскольку компания освобождает место для нового модельного ряда. Несмотря на то, что некоторым покупателям нравятся компактные устройства, которые удобно носить с собой и которыми легко использовать одной рукой, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini не рассчитаны на более широкий рынок, поэтому в глазах Apple обе модели будут признаны коммерчески неудачными. Современные пользователи любят компактные смартфоны, но при этом предпочитают покупать смартфоны с большой диагональю дисплея, что крайне положительно сказывается на продажах крупных гаджетов. Вероятно, если вы хотели себе мини-версию iPhone, то придётся ограничиться смартфоном двухлетней давности.
Представлен защищенный смартфон Ulefone Power Armor X11…
Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Power Armor X11, которая оценена в 1…
Представлен бюджетный смартфон Honor Play 40C…
Компания Honor объявила о выпуске смартфона Play 40C, который обойдется в Китае в 125 долларов. Новинку о…
Рассекречен дизайн Samsung Galaxy Z Flip5…
В сети появилось официальное рекламное изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip5, официальны…
Наушники Sony WF-1000XM5 оценены в 300 долларов …
Компания Sony пополнила ассортимент TWS-наушников моделью WF-1000XM5, которая может похвастаться многочис…
Samsung Galaxy Z Fold5 не получит защиту от пыли …
В сети появились живые фото и новые подробности о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold5, который еще …
Redmi K70 Pro получит камеру с телефото-модулем…
В сети появились новые подробности о смартфонах линейки Redmi K70, официальный релиз которых ожидается в …
Tecno Phantom V Flip с круглым экраном показали на рендере…
В сети появилось новое изображение складного смартфона Tecno Phantom V Flip, демонстрирующее его главную …
Официально: Samsung Galaxy M34 получит батарею на 6000 мАч…
Официальный релиз смартфона Samsung Galaxy M34 5G состоится 7 июля, но индийской Amazon уже опубликовал о…
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor