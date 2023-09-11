Apple отказалась от смартфонов линейки mini

Это говорит о том, что 5,4-дюймовые модели, возможно, больше не производятся и не будут доступны для покупки, поскольку компания освобождает место для нового модельного ряда. Несмотря на то, что некоторым покупателям нравятся компактные устройства, которые удобно носить с собой и которыми легко использовать одной рукой, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini не рассчитаны на более широкий рынок, поэтому в глазах Apple обе модели будут признаны коммерчески неудачными. Современные пользователи любят компактные смартфоны, но при этом предпочитают покупать смартфоны с большой диагональю дисплея, что крайне положительно сказывается на продажах крупных гаджетов. Вероятно, если вы хотели себе мини-версию iPhone, то придётся ограничиться смартфоном двухлетней давности.