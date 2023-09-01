Apple откажется от чехлов из кожи для iPhone 15

Менее чем через две недели компания Apple анонсирует iPhone 15 и iPhone 15 Pro с широким спектром изменений. При этом есть информация, что компания Apple собирается заменить кожаные чехлы в линейке iPhone 15. Об этом заявили сами производители чехлов, которые уверены, что компания по вполне логичным причинам премиальные чехлы уже продавать не будет. Всё дело в том, что компания Apple, возможно, выберет сочетание материалов, которые будут более экологичными и не будут оказывать негативного воздействия на окружающую среду. Учитывая, что производитель даже зарядку убрал из коробки, чтобы пользователю не загрязнял среду лишним кабелем или выброшенным в мусорный бак зарядкой, выпускать чехлы из натуральной кожи было бы очень странно — это явно вредит экологии больше, чем кабель в коробке.

Поставщики секретной информации заявили, что новые чехлы для iPhone 15 изготовлены из ткани и дополнительных материалов, которые выглядят не менее премиально, но при этом являются синтетическим материалом. При этом пока что назвать материалы, которые будет задействовать компания, проблематично, потому что никто точно не знает какие именно чехлы будут представлены в конечном итоге. Всё же это компания Apple, которая обладает внушительной защитой от сливов информации — не зря до сих пор пользователи не знают о том, как именно будет выглядеть будущий флагман. Ведь слить дизайн никому так и не удалось, хотя многие представили свои рендеры и предположения.
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