Apple откажется от модемов Qualcomm в 2024 году

Примерно год назад появилась информация о том, что компания Apple активно работает над созданием своего собственного модема сотовой связи, который бы позволил отказаться от разработок компании Qualcomm. Правда, помимо информации о том, что производитель работает в этом направлении, никаких дополнительных данных так и не поступило, так что многие решили, что разработка застопорилась на каком-то техническом моменте. Однако сегодня инсайдеры рассказали довольно интересные детали о том, что iPhone 15 будет последним смартфоном компании Apple, который будет использовать модем сотовой связи от Qualcomm, а уже следующий флагман производителя будут продавать на базе своего собственного чипа. Это очень интересно по множеству причин.

Например, стоит напомнить, что в этом году компания интегрировала функцию спутниковой связи, которая позволяет пользователю отправлять сигнал в случае экстренной ситуации для вызова специальной службы спасения. Этот сервис работает по модему, разработанному компанией Qualcomm, так что, вероятно, Apple сможет отказаться от посредника в этом направлении и создать своё собственное решение. Также, вероятно, расходы компании на производство системы на кристалле тоже снизится, потому что теперь Apple не должна будет платить стороннему производителю за то, чтобы тот предоставил возможность использовать спутниковые технологии и 5G. Будем следить за ситуацией, но звучит это достаточно интересно на самом деле.
Смартфон Sony Xperia 5 V получит 16 ГБ ОЗУ…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Sony Xperia 5 V, который …
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц…
Мы уже успели ознакомиться со всеми смартфонами серии 9, кроме одной модели — realme 9 5G. Сейчас наши ру…
Infinix Zero 5G 2023 Turbo оценен в 220 долларов …
Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделями Infinix Zero 5G 2023 и Infinix Zero 5G 2023 Tu…
Oppo создаёт свой собственный мобильный чип…
В последнее время очень много крупных производителей смартфонов начали работать над своими собственными м…
Новое фотосравнение Samsung Galaxy S23 Ultra и Galaxy S22 Ul…
Профильное издание GSM Arena опубликовало сравнение фотовозможностей смартфонов Samsung Galaxy S23 Ultra …
Xiaomi 12X скоро получит стабильную версию MIUI 14…
Профильный ресурс XiaomiUI сообщает, что совсем скоро сразу несколько устройство компании Xiaomi получат …
Redmi 12C появился в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу смартфон Redmi 12C, который был представлен несколько дней …
Xiaomi продала 300 тысяч Redmi K60 за 5 минут…
Часто можно услышать мнение о том, что китайские смартфоны продаются не очень хорошо, потому что они, яко…
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?
Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022
Обзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi NoteОбзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi Note
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor