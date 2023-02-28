Apple откажется от модемов Qualcomm в 2024 году

Примерно год назад появилась информация о том, что компания Apple активно работает над созданием своего собственного модема сотовой связи, который бы позволил отказаться от разработок компании Qualcomm. Правда, помимо информации о том, что производитель работает в этом направлении, никаких дополнительных данных так и не поступило, так что многие решили, что разработка застопорилась на каком-то техническом моменте. Однако сегодня инсайдеры рассказали довольно интересные детали о том, что iPhone 15 будет последним смартфоном компании Apple, который будет использовать модем сотовой связи от Qualcomm, а уже следующий флагман производителя будут продавать на базе своего собственного чипа. Это очень интересно по множеству причин.

Например, стоит напомнить, что в этом году компания интегрировала функцию спутниковой связи, которая позволяет пользователю отправлять сигнал в случае экстренной ситуации для вызова специальной службы спасения. Этот сервис работает по модему, разработанному компанией Qualcomm, так что, вероятно, Apple сможет отказаться от посредника в этом направлении и создать своё собственное решение. Также, вероятно, расходы компании на производство системы на кристалле тоже снизится, потому что теперь Apple не должна будет платить стороннему производителю за то, чтобы тот предоставил возможность использовать спутниковые технологии и 5G. Будем следить за ситуацией, но звучит это достаточно интересно на самом деле.