Apple откажется от технологии Touch ID

С выходом iPhone X в 2017 году компания Apple отошла от технологии аутентификации при помощи сканера отпечатков пальцев Touch ID. Смартфон получил совершенно новую систему распознавания лица под названием Face ID и с тех пор Apple не возвращалась к технологии Touch ID, несмотря на слухи о возможном возрождении этой системы. И если верить информации западных инсайдеров, в линейке iPhone 16 не будет технологии Touch ID, так как у Apple нет планов в ближайшем будущем интегрировать этот сканер под дисплей смартфона. При этом стоит напомнить, что компания Apple использует технологию Touch ID в iPad mini 6 и моделях iPad Air текущего поколения. Но аналитики уверены, что в ближайшем будущем компания откажется от технологии и в этих планшетах, потому что система безумно устарела и поддерживать её не совсем разумно.

На самом деле для Apple имеет смысл отойти от технологии Touch ID, так как она работает над внедрением датчиков камеры TrueDepth под дисплей. Это позволит iPhone иметь систему аутентификации Face ID под дисплеем, обеспечивая полноэкранный пользовательский опыт без устаревшего сканера отпечатков пальцев. Кроме того, компания также работает над следующим поколением iPhone SE 4, который, по слухам, откажется от Touch ID и вместо этого будет использовать Face ID. Так что слухи о том, что производитель хочет вернуть на рынок сканер, пусть и в другом формате, пока что выглядят слишком уж притянутыми за уши. Вероятно, компания откажется от этой технологии в ближайшие пару лет и будет заниматься исключительно сканером лица.
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