Apple открывает интернет-магазин в Индии

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что компания Apple активно работает над тем, чтобы выпустить свои устройства на рынке Индии и ради этого даже планирует открывать там свои магазины. Теперь оказалось, что Apple откроет не только свой обычный магазин в этой стране, но и запустит 23 сентября онлайн-магазин, позволяющий заказывать устройства удалённо. Это крайне полезный бонус на самом деле, так как пользователи получат весьма простой способ получить качественное решение за разумные деньги. Вопрос только в том, как именно будет работать данный магазин, какие будут сроки поставки и так далее. В этом плане пока что информации никакой нет, так что ждем полноценного открытия и тогда поговорим.