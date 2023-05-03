Apple отложила новые ноутбуки до 2024 года

Согласно разочаровывающим слухам от инсайдеров, компания Apple не планирует представлять процессоры M3 в этом году. Преемник M2 станет первым чипсетом компании, массовое производство которого будет осуществляться на 3-нм процессоре TSMC и который появится в будущих моделях MacBook и iPad, но, предположительно, мы увидим его лишь в середине 2024 года. Ранее сообщалось, что TSMC испытывает проблемы с удовлетворением спроса на чипы для грядущих M3 и A17 Bionic от Apple. По сообщению весьма крупного издания Revegnus, основной причиной того, что тайваньская компания не может предоставить адекватное количество процессоров компании Apple, являются проблемы с выходом готовой продукции.

С учётом весьма вероятно, что мы не увидим новых моделей MacBook в этом году, либо же производитель представил иные диагонали, но на базе тех же процессоров, которые уже сейчас существуют на рынке. Соответственно, задержка M3 означает, что A17 Bionic, который тоже построен на новом технологическом процессе, также не появится в этом году? Не совсем —возможно, Apple была вынуждена выбирать между задержкой A17 Bionic и M3, и учитывая, что компания из Калифорнии продаёт больше iPhone каждый год, чем Mac и iPad вместе взятые, задержка нового мобильного процессора для iPhone вероятно, нанесла бы больший ущерб ее общей выручке. Это значит, что если вы ждали новые смартфоны компании на свежем чипе, то совсем скоро они действительно появятся в продаже на новом технологическом процессе.