Apple отправила в утиль сразу три модели умных часов

Сегодня Apple представила новое поколение своих умных часов — Apple Watch SE 3, Series 11 и Ultra 3. Однако вместе с этим событием компания официально сняла с продажи предыдущие модели, закрыв для них доступ через собственные каналы. Стоит напомнить, что Apple Watch SE 2 появились в сентябре 2022 года и быстро стали популярными среди тех, кто искал доступное решение. Модель получила процессор S8, что стало серьёзным скачком по производительности на тот момент, а также корпус с тыльной частью из нейлонового композита. Теперь их сменила модель Watch SE 3 с чипом S10 и увеличенным временем автономной работы, поэтому SE 2 официально ушли в прошлое. Apple Watch Ultra 2 были представлены в сентябре 2023 года и ориентировались на любителей активного отдыха.

Они получили более яркий экран, прочный корпус и новый процессор S9, а также жест Double Tap, сделавший взаимодействие ещё удобнее. Но с появлением более совершенной Watch Ultra 3 вторая версия покинула рынок — в ней банально нет смысла. Не избежали этой участи и часы Apple Watch Series 10, представленные всего год назад. Тогда часы выделялись тонким корпусом и обновлённым дизайном, но их место заняла модель Watch Series 11, вобравшая в себя как внешние, так и внутренние улучшения. Для Apple отказ от старых моделей — привычная стратегия. Компания стремится освободить место для новых устройств и сосредоточить внимание на актуальных версиях, которые уже доступны для предзаказа по абсолютно той же стоимости.