Apple передумала продавать iPhone по частям

Какое-то время назад компания Apple разработала услугу подписки на iPhone, которая предполагала ежемесячную оплату за устройство на срок от 12 до 24 месяцев. Эта модель могла бы стать отличным вариантом для пользователей, не готовых разово выкладывать крупную сумму за покупку нового iPhone и не желающих брать кредиты в банках. Однако запуск подписки неоднократно откладывался из-за различных проблем, а затем проект и вовсе был свернут. Инсайдеры считают, что причиной стали проблемы с программным обеспечением и базовой финансовой инфраструктурой. К тому же, внедрение подобной услуги, скорее всего, вызвало бы недовольство со стороны операторов связи, которые играют ключевую роль в распространении iPhone среди пользователей и предоставляют абсолютно ту же функцию своим клиентам.

Дело в том, что в США и других странах Apple во многом полагается на операторов связи для продвижения iPhone — эти компании предлагают привлекательные тарифные планы и акции, побуждая пользователей выбирать устройства с привязкой к оператору на определённый срок. Без их поддержки Apple пришлось бы самостоятельно продвигать свои устройства, что потребовало бы значительных затрат на маркетинг. Более того, конфликт с операторами мог привести к тому, что они начали бы продвигать смартфоны конкурентов, что негативно сказалось бы на продажах iPhone. Так что продажа смартфона с разделением на несколько платежей будет недоступна в обозримом будущем по всему миру.
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