Смартфон HONOR Robot Phone оценили в 1480 долларов

Смартфон также получил 6,31-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1216:2640 точек, адаптивной кадровой частотой 1–120 Гц и пиковой яркостью 6800 нит, топовую 3-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор ёмкостью 7060 мАч, поддержку 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, цельнометаллический корпус толщиной 9,59 мм и массой 248 граммов. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составила эквивалент 1480 и 1930 долларов за конфигурации с 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ памяти.