Смартфон HONOR Robot Phone оценили в 1480 долларов

Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью Robot Phone, главной особенностью которой стала основная камера. Она состоит из главного 200-Мп модуля Agile Gimbal с 4DoF стабилизатором с титановым подвесом (сенсор оптического размера 1/1,28 дюйма и запись 10-битного ARRI LogC3 в режиме ARRI CINEMA), 200-Мп модуля с перископическим телеобъективом и 50-Мп сверхширика.

Смартфон также получил 6,31-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1216:2640 точек, адаптивной кадровой частотой 1–120 Гц и пиковой яркостью 6800 нит, топовую 3-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор ёмкостью 7060 мАч, поддержку 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, цельнометаллический корпус толщиной 9,59 мм и массой 248 граммов. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составила эквивалент 1480 и 1930 долларов за конфигурации с 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ памяти.
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