Apple перейдёт на 2 нм в 2026 году

Инсайдеры уверенно сообщают, что компания Apple перейдёт на 2-нм технологический процесс для производства своих новых процессоров, которые будут использоваться в будущих поколениях смартфонов, планшетов и ноутбуков, задействуя производственные мощности компании TSMC на полную мощность. Однако, учитывая, что совсем недавно был представлен 3-нм A17 Pro, а впереди ещё несколько итераций этого узла, переход на 2-нм техпроцесс произойдёт не ранее 2026 года. Более того, ранее инсайдеры сообщали, что Apple станет первым клиентом TSMC по 2-нм техпроцессу, однако цена каждой пластины, по некоторым данным, составляет 25 000 долларов, что позволяет предположить, что первый процессор на данном технологическом процессе может оказаться дорогим настолько, что Apple снова поднимет цены на iPhone.

При этом перед переходом на 2-нм техпроцесс компания перейдёт сначала на N3E, затем на N3P, потом остановится на N3X, а затем окончательно перейдёт на 2-нм техпроцесс. При этом первыми данные процессоры будут получать именно смартфоны, а только потом планшеты и ноутбуки. Это связано с тем, что у TSMC ограничены объёмы производства новых процессоров, а значит, Apple делает упор на том сегменте, который приносит больше всего денег. А приносит больше всего денег сегмент смартфонов, так что и все новые технологии будут реализованы исключительно в этом направлении, а потом уже они попадут в другие продукты компании. Будем надеяться, что цены при этом не сильно поднимут.
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