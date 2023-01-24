Apple перенесёт четверть заводов в Индию

Некоторое время назад инсайдеры сообщили новость о том, что компания Apple планирует перенести свои производственные мощности на территорию Индии, чтобы получить определённый уровень независимости от производственных мощностей Китая. Вероятно, все понимают, что сейчас большая часть продукции компании собирается именно в Китае, но на текущий момент отношения США и Китая достаточно напряжённые, так что в любой момент производитель может остаться без нужных ему заводов. И чтобы снизить риски, компания уже переносит свои заводы в Индию, которая активно набирает обороты в последнее время. Но теперь оказалось, что Apple решила перенести в Индию не только производство смартфонов, но и в целом львиную долю своего производства.

Инсайдеры сообщают, что компания в течение ближайших нескольких лет планирует поднять долю производства своей продукции в Индии до 25%, что, безусловно, является просто безумными объёмами. Нужно понимать, что компания лишь за последний квартал прошлого года произвела и продала более 80 миллионов смартфонов, так что в Индии в следующем году будут производить около четверти от этого количества. Более того, здесь будут собирать ноутбуки, компьютеры, наушники и ТВ-приставки известного бренда. А учитывая, что стоимость рабочей силы в Индии такая же, как и в Китае, разницы в конечной стоимости готовой продукции вы просто не заметите. Вопрос только в том, как на это отреагирует Китая, ведь он теряет огромную прибыль.