Apple перевозит производство AirPods из Китая

Появилась информация от инсайдеров, что компания Apple планирует перенести производство наушников AirPods с территории Китая, так как это позволит существенно снизить зависимость производителя от данного региона. Некоторое время назад компания Apple аналогичным образом поступила со смартфонами iPhone, которые постепенно перебираются в Индию. Но наушники AirPods абсолютно полностью производятся в Китае, так что компания находится в весьма затруднительном положении — если завтра введут какие-либо санкции в отношении Китая, то Apple просто останется без производственных мощностей. Это, конечно, крайне неприятная ситуация, так что дальновидные менеджеры компании приняли решение подготовить второй плацдарм.

Информации о том, где именно планируют запустить новое производство AirPods, пока что нет, но это опять же может быть Индия. На текущий момент этот регион более чем пригоден для постройки заводов — там много рабочей силы, которая стоит не так долго, как в США или Европе, при этом у компании есть уверенность в плане долголетнего сотрудничества, ведь Индия являются нейтральной страной и никогда не участвует в сценариях, которые могут привести к санкционным ограничениям. Вероятно, это в конечном итоге приведёт к тому, что Apple перестанет полагаться на Китай по многим направлениям, ведь тенденция развития бренда в других регионах заметна невооружённым взглядом. Будем надеяться, это позитивно скажется на ценах на новую продукцию.
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