Apple переживает из-за батареи iPhone 17 Air

Ожидается, что iPhone 17 Air станет самым тонким и лёгким смартфоном Apple за всю историю — при этом устройство не потеряет ключевых особенностей, с которыми ассоциируются флагманы бренда. Но такое инженерное достижение потребует определённых жертв — например, возможном отказе от технологии MagSafe и наличии только одной камеры. Кроме того, компания, по данным инсайдеров, разрабатывает специальный чехол-аккумулятор для iPhone 17 Air. Он будет компенсировать сокращённое время автономной работы устройства по сравнению с остальными моделями в линейке — обычным iPhone 17 и iPhone 17 Pro, которые, как ожидается, получат батареи большей ёмкости.

Ультратонкий Air станет единственным в семействе с толщиной около 5,6 мм, так что разместить внутри нужную батарею просто невозможно. Тем не менее, наличие чехла-аккумулятора ставит под сомнение саму идею ультратонкости. Если вы готовы пожертвовать дизайном ради автономности, логичнее взять стандартный iPhone 17 или iPhone 17 Pro. Но дополнительный аккумулятор может стать удобным решением для тех, кто берёт Air ради дизайна, а использовать чехол — только в поездках или в других сценариях, когда нужно иметь дополнительное время автономной работы. Иначе говоря, это аксессуар для эпизодического использования, а не для повседневного. При этом сама Apple, видимо, тоже действительно беспокоится о батарее и разрабатывает программные решения экономии энергии аккумулятора именно под эту модель.