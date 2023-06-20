Apple первой получит процессоры на 2 нанометрах

Компания Apple, если верить информации инсайдеров, в ближайшие годы получит первые процессоры от компании TSMC, которые выполнены по технологическому процессу 3 нм. Данная технология производства чипов будет использована в процессоре A17 Bionic, что сделает его первым коммерческим системным процессором на 3 нм в мире. Однако на этом интересные новости не заканчиваются, так как гигант из Купертино также может стать одним из первых клиентов тайваньского производителя с чипами на 2 нм — производитель уже работает в этом направлении, тестируя новый технологический процесс. Помимо Apple, NVIDIA также будет использовать процесс 2 нм от TSMC — в отчёте, опубликованном изданием Commercial Times, других клиентов просто не упоминается, что подразумевает, что эти два гиганта будут единственными производителями в мире, кто получит первые партии микросхем на 2 нм.

И это, безусловно, обеспечит серьёзное преимущество над конкурентами, которые не получили пока что доступа даже к 3 нанометрам, не говоря уже о технологиях будущего. При этом не совсем понятно, как именно та же Apple будет распоряжаться своими процессорами, созданными по передовым технологиям. Например, если компания будет выпускать все процессоры для смартфонов на 2 нанометрах, то они будут слишком дорогими для базовых iPhone. Но если компания закажет их только для Pro-версий, то можно предположить, что производителю не удастся реализовать все эти процессоры в должных объёмах.
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