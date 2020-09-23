Apple планирует выпустить 5,4-дюймовый iPhone 12 mini

По слухам, в линейке смартфонов Apple на 2020 год будет еще одна новая модель получившая название iPhone 12 mini. Это первый случай, когда компания Apple будет использовать брендинг "mini" для iPhone. Ранее компания использовала приставку "mini" для продуктов iPod mini, Mac mini и iPad mini.

Apple iPhone 12 mini будет иметь 5,4-дюймовый экран с OLED-панелью. Как и вся линейка смартфонов, iPhone 12 mini получит новый процессор Bionic A14, большой объем оперативной памяти и поддержку сети 5G. Осталось дождаться официального анонса устройств компании Apple, ожидается, что это произойдет в октябре в режиме онлайн-презентации.
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