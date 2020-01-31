Apple планирует выпустить 6 новых продуктов в первой половине 2020 года

2020-01-31, Автор - Anna; Продукт - Apple; [72]
Аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что у Apple есть несколько крупных новых аппаратных продуктов, запланированных на первую половину 2020 года, включая iPhone SE следующего поколения, линейку iPad Pro 2020 года, новый MacBook Pro и / или MacBook Air с ножничным переключателями, устройство для отслеживания предметов, высококачественные наушники и небольшой коврик для беспроводной зарядки.

iPhone SE получит 4,7-дюймовый LCD-дисплей, кнопку «Домой» с Touch ID, чип A13 и 3 Гб оперативной памяти. Ожидается, что линейка iPad Pro 2020 будет поставляется с новой 3D сенсорной системой, которая позволяет создавать 3D модели комнат, объектов и людей.

Устройством для отслеживания предметов AirTags будет поддерживать технологию Ultra Wideband, которая определяет точное местоположение в пространстве лучше, чем Bluetooth LE или Wi-Fi. А проблему перегрева на не выпущенном коврике для беспроводной зарядки компания решила с помощью уменьшения размера самого устройства.

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