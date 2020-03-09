Apple планирует выпустить наушники AirPods Pro Lite во второй половине 2020 года. Задержки с выпуском связаны из-за неопределенности ситуации в Китае.

Компания намерена перенести основную часть производственных заказов на Тайвань. Спецификации AirPods Pro Lite более скудны, чем у популярного AirPods Pro. Наушники будут иметь тот же дизайн, но без активного шумоподавления. AirPods Pro Lite будут представлены с оригинальным чехлом Wireless Charging.

Стоимость наушников будет составлять около 200 долларов.