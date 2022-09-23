Apple починила камеру в iPhone 14 Pro

Спустя буквально несколько дней с момента релиза смартфонов iPhone 14 оказалось, что у моделей iPhone 14 Pro и 14 Pro Max имеются проблемы с системой камер — устройство при запуске определенных сторонних приложений для записи видео издавало просто страшные звуки. Многие даже подумали, что сломана камера, но на деле все было гораздо проще — производитель просто не оптимизировал работу сторонних приложений с системой стабилизации объектива при записи видео, так что камера не понимала, что происходит, и постоянно пыталась стабилизировать картинку, что приводило к странным звукам. Что же, если у вас тоже была такая проблема, то стоит обязательно обратить своё внимание на патч iOS 16.0.2, который устраняет проблему с камерами.

Стоит сказать, что многие пользователи были уверены в том, что на самом деле проблема аппаратная, так как камеры издавали действительно ужасные звуки. Но потом оказалось, что в оригинальном приложении Камера на смартфоне таких проблем с камерой нет — она работает исправно и записывает видео со стабилизацией, как и обещалось. Соответственно, дело было действительно в оптимизации для сторонних приложений — сейчас это исправили, смартфон работает как нужно и после патча iOS 16.0.2 проблем с устройством должно быть гораздо меньше. Вопрос только в том, почему компания с таким ресурсом разработчиков не смогла протестировать смартфон в сторонних приложениях перед релизом, а не после того, как пользователи перепугались.
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