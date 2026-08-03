Samsung оснастит Galaxy S27 Pro необычным телеобъективом

По информации весьма надёжных инсайдеров, компания Samsung представит новую Pro-версию флагмана в составе линейки Galaxy S27, которая должна дебютировать в начале 2027 года. И хотя ранее уже появлялись различные утечки о Galaxy S27 Pro, новый отчёт раскрывает подробности о телеобъективе смартфона. Согласно информации ET News со ссылкой на источники в индустрии, Galaxy S27 Pro получит телеобъектив на 12 Мп с поддержкой 3-кратного оптического зума. Это достаточно скромное значение по современным меркам. Кроме того, ожидается, что Galaxy S27 Pro займёт место ниже Galaxy S27 Ultra в будущей флагманской линейке Samsung. По слухам, смартфон будет оснащён основным сенсором на 200 Мп и сверхширокоугольной камерой на 50 Мп, а телеобъектив станет одним из главных отличий между двумя моделями.

В отчёте также подтверждается информация о том, что Galaxy S27 Ultra перейдёт на тройную основную камеру, отказавшись от телеобъектива на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом, который используется в Galaxy S26 Ultra и предыдущих моделях серии Ultra. При этом смартфон сохранит основной модуль на 200 Мп, сверхширокоугольную камеру на 50 Мп и телеобъектив на 50 Мп с 5-кратным оптическим увеличением. При этом информация о стоимости этих смартфонов пока что отсутствует, но производитель явно работает над расширением линейки ради того, чтобы покрыть как можно большую аудиторию потенциальных покупателей. В эпоху кризиса чипов памяти это вполне ожидаемое желание.
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