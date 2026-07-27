Qualcomm сообщила партнёрам о подорожании процессоров

Ещё одной компанией, которая не смогла избежать последствий дефицита DRAM, стала Qualcomm. Согласно последним данным, производитель процессоров пытался как можно дольше удерживать цены на прежнем уровне, однако в итоге был вынужден уступить. Ожидается, что стоимость ряда продуктов компании вырастет, в том числе, вероятно, речь идёт о флагманских процессорах Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Согласно информации Bloomberg, Qualcomm направила клиентам письмо в пятницу, предупредив о двузначном повышении цен на продукцию, которая будет поставляться после 1 сентября. Учитывая, что саммит Snapdragon Summit запланирован на 22 сентября, почти наверняка новые Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будут дороже своих предшественников.

Сообщается, что Qualcomm заявила клиентам — компания долгое время пыталась компенсировать рост стоимости комплектующих со стороны поставщиков, однако этот подход больше невозможно поддерживать. Также производитель пытался найти альтернативные решения, включая закупку компонентов у других поставщиков, но эти попытки не дали результата. На фоне продолжающегося кризиса на рынке памяти Qualcomm также сталкивается со снижением спроса на смартфоны, что негативно влияет на её бизнес по производству процессоров. Из-за спада компания была вынуждена активнее инвестировать в инфраструктуру искусственного интеллекта и одновременно расширять присутствие в автомобильной отрасли.
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