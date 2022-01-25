Apple подала патент на функцию автоматического режима прозрачности в AirPods Pro

Apple AirPods Pro — это самые высококачественные беспроводные наушники, предлагаемые компанией на данный момент и компания готовится выпустить их преемника, получившего название AirPods Pro 2, в ближайшие месяцы. Компания постепенно добавляет некоторые функции Pro в непрофессиональные модели AirPods, но чтобы убедиться, что Pro обладает уникальными функциями, отличающими модель от других версий, Apple разрабатывает несколько новых функций.

Apple подал новую патентную заявку на новую функцию AirPods Pro под названием «Прерывание для аудиоустройств с шумоподавлением», которая по сути представляет собой автоматический режим прозрачности. С помощью этой функции пользователи смогут заранее определить, когда функция активного шумоподавления должна быть приостановлена. Для этого пользователь может настроить функцию на прерывание одним или несколькими предварительно определенными контактами, которые идентифицируются электронными устройствами или с помощью словесных команд, либо с помощью распознавания звука, либо с помощью триггерных слов. В патенте отмечается, что система также может распознавать важные звуки, такие как сирены полиции или скорой помощи, дымовую или пожарную сигнализацию, и эти звуки также можно установить в качестве триггеров для переключения режима.
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