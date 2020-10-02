Apple подала в суд на Канадскую компанию

На просторах интернета появилась весьма интересная информация о том, что компания Apple подала в суд на компанию из Канады, которая должна была заниматься переработкой iPhone, iPad и Apple Watch. То есть, яблочный гигант передает в Канаду 100 тысяч устройств, которые там разбираются, переплавляются и так далее. Однако канадская компания решила лучше использовать устройства производителя — компания просто продала часть устройств на сером рынке. Это не очень понравилось производителю, который планировал все же утилизировать свои устройства, так что теперь Apple подает на канадскую компанию в суд. Это довольно громкое дело, так как количество устройств просто громадное — пропустить это никак нельзя. С другой стороны, нужно понимать, что это не первый случай.