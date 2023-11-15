Apple подарила всем владельцам iPhone 14 год спутниковой связи

Компания Apple впервые представила свою службу экстренной помощи посредством спутниковой связи в серии смартфонов iPhone 14, начав её внедрение в США и Канаде, а затем в других европейских странах. А теперь компания объявила, что предоставляет год бесплатного обслуживания для тех, кто обновился до iPhone 14. Да, гигант технологического мира официально заявил в пресс-релизе, что продлевает бесплатное спутниковое покрытие на целый год для пользователей iPhone 14, также отметив, что эта функция спасла бесчисленные жизни. Apple также предоставила чёткие инструкции о том, как использовать функцию в случае необходимости. Надежная связь со спутником в зоне покрытия требует нахождения вашего iPhone 14 или iPhone 15 под открытым небом, а объекты, такие как деревья, здания или растительность, могут помешать быстрой отправке или приёму сообщений.

В идеальных условиях владельцы iPhone 14 и iPhone 15 могут ожидать отправки и получения сообщений в интервале 15 секунд. И хотя многие пользователи могут этой функцией никогда не воспользоваться, здесь действует весьма простое и понятное правило. Лучше иметь такую функцию экстренной помощи, но никогда ею не воспользоваться, чем нуждаться в определённый момент в спасении, но не иметь возможности об этом попросить. К сожалению, многие другие производители смартфонов не очень активно работают в данном направлении и конкурировать в этом сегменте не хотят, потому что выгода от сервиса крайне низкая.
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