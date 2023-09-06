Apple подписала контракт с Arm до 2040 года

Впрочем, что вполне логично, не только Apple проявляет интерес в долгосрочной перспективе к решениям компании Arm. В своих документах Arm также сообщила, что некоторые крупные технологические компании вроде AMD, Apple, Google, Intel, NVIDIA, Samsung и TSMC проявили интерес к покупке акций Arm на общую сумму до 735 миллионов долларов, чтобы иметь долю в производстве и первыми получать доступ к передовым разработкам компании. Кроме того, не стоит забывать, что IPO компании Arm стало следствием неудачной попытки NVIDIA купить её у материнской компании SoftBank. Теперь Arm вынуждена вместо того, чтобы продаться NVIDIA единым платежом, выходить на рынок акций и продавать себя по частям нескольким отдельным компаниям на рынке.