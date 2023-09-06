Apple подписала контракт с Arm до 2040 года

Компания Apple заключила соглашение с компанией Arm, занимающейся разработкой архитектуры микропроцессоров, которое рассчитано на период вплоть до 2040 года. Сообщение об этом появилось в новых документах, поданных компанией Arm в рамках планируемого IPO (первичное размещение акций на фондовой бирже). «Мы заключили новое долгосрочное соглашение с Apple, которое будет действовать до 2040 года», — говорится в документе Arm. Однако, учитывая, насколько сильно Apple полагается на разработки Arm при создании собственных чипов для своих самых популярных и прибыльных продуктов от iPhone, Mac, iPad до Apple Watch, это свидетельствует о том, что Apple планирует использовать технологическую платформу Arm ещё очень долгое время.

Впрочем, что вполне логично, не только Apple проявляет интерес в долгосрочной перспективе к решениям компании Arm. В своих документах Arm также сообщила, что некоторые крупные технологические компании вроде AMD, Apple, Google, Intel, NVIDIA, Samsung и TSMC проявили интерес к покупке акций Arm на общую сумму до 735 миллионов долларов, чтобы иметь долю в производстве и первыми получать доступ к передовым разработкам компании. Кроме того, не стоит забывать, что IPO компании Arm стало следствием неудачной попытки NVIDIA купить её у материнской компании SoftBank. Теперь Arm вынуждена вместо того, чтобы продаться NVIDIA единым платежом, выходить на рынок акций и продавать себя по частям нескольким отдельным компаниям на рынке.
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