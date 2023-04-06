Apple полностью переделает панель управления в iOS 17

С начала вчерашнего дня ведется дискуссия о том, будет ли iPhone X совместим с iOS 17. Ранее появилась информация о том, что Apple прекратит поддержку операционной системы на всех устройствах с процессором A11, включая iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Сегодня появилась новая утечка, согласно которой все модели iPhone, поддерживающие iOS 16, будут совместимы и с iOS 17, а значит, эти смартфоны всё же останутся в строю.И несмотря на то, что окончательное решение будет принимать именно компания Apple, свежий слив информации утверждает, что Control Center в iOS 17 на iPhone претерпит крупные изменения.

Вероятно, главным моментом мероприятия WWDC 2023 станет именно операционная система iOS 17. На данный момент неясно, будут ли в этой операционной системе значительные изменения, так как информации на текущий момент достаточно мало и говорить уверенно не выходит. Однако известный инсайдер недавно заявил, что iOS 17 станет крупным обновлением, а не «техническим», а значит, новость о том, что iOS 17 принесёт существенные дополнения к Control Center на iPhone, выглядит вполне логичной. При этом компания Apple будет делать серьёзный упор на производительности и оптимизации, потому что в последнее время пользователи стали всё чаще высказывать свои опасения относительно того, что операционная система Apple с каждым годом становится всё хуже и хуже. Так что производитель с большой долей вероятности будет заниматься и этим вопросом, так как оптимизация очень важна.