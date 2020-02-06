Apple получил патент на смартфон с изогнутым дисплеем без складок

В последнее время фанаты задаются вопросом: «Будет ли Apple выпускать складной iPhone и когда он выпустит его?» Теперь появилась информация, что Ведомство США по патентам и товарным знакам выдало Apple патент на «складное устройство».

Согласно патенту, устройство имеет механизм шарнира, который может использоваться для обеспечения адекватного разделения между первой и второй частями, когда корпус согнут. Компания смогла сделать такой механизм, который позволит экрану складываться пополам без образования складок. Для этого инженеры немного изменили форму сгиба и оставили свободное пространство в согнутом положении.