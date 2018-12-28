Apple получила патент на изогнутый экран

Apple получила новый патент на реализацию складного дисплея от Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO). Новость о патенте появилась на фоне попыток Samsung и Huawei сделать складные телефоны.

Тем не менее, патент Apple предлагает несколько иную форму реализации, причем наброски патента намекают на устройство, которое может складываться как внутрь, так и наружу. Заявка на патент раскрывает использование запатентованного покрытия, изобретенного Apple, в котором используются пигментные хлопья в сочетании с полимером. Это покрытие можно наносить на панели дисплея, окуная их, распыляя на покрытие, или даже используя передовые методы печати. После нанесения в патенте говорится, что покрытие станет защитной поверхностью, способной выдерживать многократные изгибы без повреждения.