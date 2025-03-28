Apple получила патент на камеру в AirPods

Недавно появилась информация о том, что компания Apple хочет разместить камеры в своих беспроводных наушниках, дабы реализовать новые функции на базе искусственного интеллекта. А теперь Apple подала патент, в котором описано использование оптической линзовой системы в AirPods, что наводит на мысль, что предыдущие сообщения о планах компании могут быть правдой. В патенте подробно объясняется, как оптический модуль будет размещён внутри наушников AirPods. Хотя в документе не говорится о том, что наушники смогут захватывать изображения, как это делает iPhone, описывается, что эти датчики могут передавать информацию и различать объекты в окружающей среде. Оптический модуль может располагаться внутри корпуса наушников, рядом с его стенкой. При этом модуль может быть размёщен и в вытянутом элементе наушника или в любом другом подходящем месте.

Этот модуль будет использоваться для определения расстояния пользователя к наушнику, получения входных данных от пользователя, различения типов объектов (например, для того, чтобы понять, находится ли наушник в ухе или лежит на поверхности) и так далее. Процессоры и другие электрические компоненты будут получать сигналы от одного или нескольких компонентов оптического модуля, используя их для регулировки настроек наушников, передачи данных пользователю или передачи информации на другие устройства и в сеть. Камеры в будущих AirPods могут стать частью планов Apple по внедрению генеративных ИИ-функций.