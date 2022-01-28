Apple поставила рекорд по активным устройствам

Apple заработала больше денег, чем когда-либо, в праздничный сезон, а ее рост в 2021 году помог компании добавить еще 150 миллионов активных устройств в копилку своей метавселенной. Вчера вечером во время телефонного разговора с инвесторами генеральный директор Apple Тим Кук сообщил, что у Apple сейчас 1,8 миллиарда активных устройств. Это больше, чем 1,65 миллиарда активных устройств, о которых Apple сообщила год назад, и 1,5 миллиарда активных устройств в январе 2020 года. Хотя Кук не стал углубляться в детали устройств, стоит напомнить, что Apple преодолела отметку в 1 миллиард проданных iPhone много лет назад, продав свой миллиардный iPhone в 2016 году, а затем число активных пользователей iPhone в 2019 году достигло 900 миллионов. Apple считает устройство активным, если оно взаимодействовало со службой Apple в течение последних 90 дней, поэтому число в 1,8 миллиарда охватывает различное оборудование Apple.

Впрочем, в прошлом году Google сообщила, что в настоящее время более 3 миллиардов активных устройств Android имеют доступ к магазину Google Play. Истинное количество устройств на базе Android, включая те, которые используют альтернативные магазины, вероятно, намного превышает 3 миллиарда. Ранее на этой неделе Microsoft сообщила, что в настоящее время насчитывается 1,4 миллиарда активных устройств с Windows 10 и Windows 11. Здесь стоит уточнить, что Microsoft также считает свои Xbox One и Xbox Series X/S устройствами с Windows 10.