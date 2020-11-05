Apple пострадала от Huawei

Случилась весьма странная ситуация на рынке смартфонов — из-за постоянных колебаний спроса крупные производители полупроводников не могли точно определить объемы, в которых нужно производитель продукцию. Из-за этого те компании, которые первыми сделали заказ, получали необходимую продукцию вовремя, тогда как другим нужно подождать, пока новая продукция будет произведена. Именно это произошло с компанией Apple — она сейчас страдает из-за недостатка полупроводников для своего нового флагмана iPhone 12, который из-за технической сложности стал использовать куда больше проводников, из-за того, что Huawei заказала крупную партию себе. Вероятно, это не критическая проблема, иначе о ней бы уже говорили все на рынке.

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