Apple потеряет 20 миллиардов долларов от сделки с Google

Недавно из судебного разбирательства стало известно, что компания Apple получает от компании Google 20 миллиардов долларов в год в рамках их партнёрского соглашения о поисковой системе. По умолчанию на всех устройствах Apple в браузере Safari установлена поисковая система Google, а так как пользователям обычно лень менять этот параметр в настройках, многие пользователи со всего мира годами используют Google для повседневного поиска в интернете. Это приносит Google значительную прибыль, так как миллионы пользователей устройств Apple ежедневно заходят на их поисковую систему и видят рекламу и другие предложения от партнёров.

Тем не менее, появилась информация, что это партнёрское соглашение может быть отменено в ближайшем будущем. Представители антимонопольных органов считают, что Google приобрела слишком большое влияние, оплачивая Apple дивиденды, и получает непропорциональное преимущество над конкурентами. Если такое ограничение будет введено, то Apple потеряет 20 миллиардов долларов в год, но другим компаниям будет предоставлена возможность устанавливать свою поисковую систему по умолчанию на смартфоны и планшеты бренда. Интересно, как на это отреагируют сами пользователи, так как многие уже привыкли к использованию Google для поиска, а теперь придётся переходить на нечто более удобное и понятное.