Apple потеряет 20 миллиардов долларов от сделки с Google

Тем не менее, появилась информация, что это партнёрское соглашение может быть отменено в ближайшем будущем. Представители антимонопольных органов считают, что Google приобрела слишком большое влияние, оплачивая Apple дивиденды, и получает непропорциональное преимущество над конкурентами. Если такое ограничение будет введено, то Apple потеряет 20 миллиардов долларов в год, но другим компаниям будет предоставлена возможность устанавливать свою поисковую систему по умолчанию на смартфоны и планшеты бренда. Интересно, как на это отреагируют сами пользователи, так как многие уже привыкли к использованию Google для поиска, а теперь придётся переходить на нечто более удобное и понятное.