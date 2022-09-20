Apple повышает цены на приложения и игры

Некоторое время назад в сети появился слух о том, что компания Apple на самом деле планирует в ближайшем будущем поднять цены на приложения в своём цифровом магазине App Store. Это на самом деле достаточно интересный сценарий, ведь какое-то время назад компания уже повышала цены в App Store, но тогда это касалось региональных цен в некоторых странах. Теперь же речь идёт о том, что производитель решил поднять цены для всего рынка Европы — если ранее там был некий формат региональных цен, которые были немного ниже цен в США, то теперь ситуация выровняется. Значит, цены на приложения в различных регионах мира поднимутся, пусть и немного — никто не говорит о двукратном росте цен, просто вместо 1,99 долларов приложения будут продавать за 2,49, например.

Причина, по которой компания планирует повышать цены на приложения для Европы, заключается в недавнем законе, который приняли в ЕС — теперь там с 2024 года обязали всех производителей смартфонов продавать устройства исключительно с портом USB Type-C. Соответственно, компания Apple потеряет приличные средства с продажи фирменных аксессуаров с фирменным портом, и чтобы перекрыть эти расходы было принято решение повысить цену в Европе до уровня США. Это звучит немного странно, ведь нужно понимать, что за портом Type-C будущее, но всем мы понимаем, насколько Apple любит продавать фирменные аксессуары, так что это было ожидаемо. Вопрос только на сколько именно цены будут подняты в сравнении с текущим уровнем.
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