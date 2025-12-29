Объявлена дата выхода HONOR Power 2 с АКБ на 10080 мАч

Компания HONOR официально объявила, что презентация смартфона Power 2 состоится в Китае уже 5 января. Производитель подтвердил наличие кремниево-углеродной батареи аQinghai Lake четвёртого поколения ёмкостью 10080 мАч, поддержки 80-Вт проводной быстрой зарядки SuperCharge, 27-Вт обратной проводной зарядки, оранжевой, белой и чёрной расцветок корпуса, горизонтального блока основной камеры с тремя модулями и корпуса с матовой металлической рамкой.

По данным инсайдеров, смартфон также оснастят 6,79-дюймовым плоским LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 8000 нит в режиме HDR, платформой MediaTek Dimensity 8500 Elite, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 5 Мп, а также корпусом толщиной 7,98 мм и массой 216 граммов.
