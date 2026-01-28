MediaTek останется королём рынка мобильных процессоров

Рост цен на DRAM на фоне дефицита частично станет причиной снижения глобальных поставок мобильных процессоров в 2026 году — так считают аналитики Counterpoint Research. При этом последние данные показывают, что MediaTek сохранит статус крупнейшего игрока на рынке. Несмотря на падение объёмов поставляемой продукции, выручка производителя от систем на кристалле в 2026 году должна показать двузначные темпы роста, поскольку каждый третий смартфон, отгруженный в этом году, будет относиться к премиальному сегменту. И хотя ранее сообщалось, что MediaTek от перемен на рынке, вызванных дефицитом DRAM, пострадает сильнее остальных производителей, поскольку более половины её квартальной выручки приходится именно на поставки процессоров, Counterpoint Research полагает, что тайваньская компания всё же сохранит устойчивую долю мирового рынка.

В 2025 году доля MediaTek составляла 34,4%, а в 2026 году она снизится до 34%, что нельзя назвать такой уж большой проблемой. У Qualcomm показатель сократится с 25,1% в 2025 году до 24,7% в 2026 году, у Apple — с 18,3% до 18,1% за тот же период. При этом компания Samsung, по мнению аналитиков, единственная улучшит свои результаты в текущем финансовом году. Выпуск нового процессора Exynos 2600 и контракты от сторонних производителей предоставят компании возможность неплохо заработать, пока другие бренды будут подсчитывать падение объёмов. Но, конечно, это лишь предположение аналитиков — они могут ошибаться.
