iQOO 15 Ultra возглавил рейтинг бенчмарка AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных Android-флагманов. Первое место занял новенький iQOO 15 Ultra, который имеет в своем оснащении топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти. Он набрал 4208894 балла. Серебро досталось Red Magic 11 Pro+ (Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 24 ГБ ОЗУ) с 4165081 баллами. Замыкает тройку Vivo X300 Pro Satellite Edition на однокристальной системе MediaTek Dimensity 9500. Он набирает 4084334 балла. Также в десятку вошли модели Realme GT8 Pro, iQOO 15, HONOR Magic8 Pro, HONOR Magic8, OnePlus 15, HONOR WIN и REDMI K90 Pro Max с 3789514 баллами. Таким образом, девять из десяти смартфонов в рейтинге работают на базе чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 и лишь один на топовом решении от MediaTek.

Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
