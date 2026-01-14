Sid Meier’s Civilization VII выйдет на iPhone

Популярная стратегия Sid Meier’s Civilization VII выйдет в Apple Arcade уже 5 февраля и позволит играть в эту стратегию на iPhone, iPad и Mac в рамках подписки Apple стоимостью 7 долларов в месяц. Стоит отметить, что мобильная игра сохраняет ту же концепцию, что и оригинальная версия для ПК — пользователю предстоит развивать собственную империю и управляя ею от лица известных исторических лидеров со всего мира. Стоит отметить, что версия для Apple Arcade получила поддержку сенсорного управления, а также возможность играть с помощью мыши и контроллера на macOS и iOS, о чём говорится в описании в App Store.

При этом у издания есть ограничения — на старте Civilization VII Arcade Edition не будет поддерживать мультиплеер и не получит загружаемые дополнения, которые доступны на ПК и других платформах. Кроме того, карты большого и очень большого размера можно выбрать только на устройствах с объёмом оперативной памяти более 8 ГБ. Впрочем, это вполне ожидаемо, так как игра совершенно не урезана в плане игровых механик, а это довольно крупный проект, требующий много ресурсов от мобильного устройства. Сам факт того, что игру выпустят на портативных платформах, уже звучит впечатляюще. Помимо Civilization VII, Apple Arcade пополнится сборником Retrocade, который открывает доступ к классическим играм вроде Asteroids, Bubble Bobble, Centipede и Galaga на Apple Vision Pro, iPhone и iPad. Видимо, компания решила вспомнить о своём игровом сервисе и наполнить его играми.
