Apple пожадничала с комплектным кабелем для iPhone 15 Pro

Одной из особенностей смартфонов серии iPhone 15 стал переход на разъем USB-C. При этом, младшие модели получили поддержку USB 2, а iPhone 15 Pro и 15 Pro Max – USB 3 со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Вот только покупатели старших моделей получат в комплекте со смартфоном кабель USB-C стандарта USB 2. Чтобы оценить высокую скорость передачи данных пользователям придется приобрести кабель ценой в 70 долларов. Речь идет о кабеле Thunderbolt 4 с поддержкой USB4 со скоростью до 40 Гбит/с и передачей питания до 100 Вт. Более доступного варианта у Apple пока не предусмотрено.

Напомним, что в России уже принимаются предзаказы на iPhone 15 со 128 ГБ флеш-памяти за 125 тысяч рублей, iPhone 15 Plus в той же конфигурации за 140 тысяч рублей, iPhone 15 Pro на 128 ГБ за 155 тысяч рублей, а iPhone 15 Pro Max в базовой версии с 256 ГБ памяти стоит за 190 тысяч рублей. Наконец, самый дорогой вариант, iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ, обойдется в 250 тысяч рублей.