Apple представила AirPods 3

Нельзя отрицать популярность AirPods от Apple, но обычная модель уже давно требует обновления. Анонсированное весной 2019 года второе поколение настоящих беспроводных наушников компании принесло такие улучшения, как более быстрое сопряжение, команды Siri и беспроводную зарядку. И хотя некоторые компании выпускают несколько моделей в год, у Apple в этом не было необходимости, отсюда и двухлетний разрыв между новыми моделями. Сегодня компания наконец-то представила AirPods третьей итерации с обновленным дизайном, пространственным звуком, адаптивным эквалайзером и настройкой в ​​одно касание. Apple заявляет, что новейшие AirPods безопасны для тренировок благодаря защите от пота и водонепроницаемости IPX4. Сири без рук тоже вернулась, а датчик кожи определяет, когда вы носите наушники, и автоматически приостанавливает работу при их снятии.

Что касается времени автономной работы, вы можете рассчитывать на до шести часов прослушивания и 30 часов полного использования с зарядным чехлом. Если говорить о кейсе, то он поддерживает зарядку MagSafe. Кроме того, новая настройка в одно касание быстро соединяет наушники с продуктами Apple. С AirPods третьего поколения Apple привносит Spatial Audio с динамическим отслеживанием головы в свою обычную модель. Отслеживание головы также работает с групповыми вызовами FaceTime, поэтому голоса звучат так, как будто они исходят с того направления, в котором они расположены на экране. Apple говорит, что это обеспечивает более захватывающее общение, поэтому похоже, что вы находитесь в одной комнате с другими участниками звонка. А ещё компания утверждает, что поддержка кодека AAC-ELD позволяет улучшить качество речи, и заявляет, что ее микрофоны покрыты «акустической сеткой», чтобы уменьшить шум ветра.
Комментарии и отзывы AirPods 3
Запуск наушников OnePlus Buds Z2 намечен на 13 октября…
Запуск наушников OnePlus Buds Z2 намечен на 13 октябряOnePlus объявила, что в следующую среду представит беспроводные наушники Buds Z2 TWS вместе со своим новы…
Creative выпустила беспроводные наушники Outlier Air V3 …
Creative выпустила беспроводные наушники Outlier Air V3 Компания Creative Technology объявила о выпуске наушников Creative Outlier Air V3. …
Обзор Edifier TWS330NB. Беспроводные наушники с ANC…
Обзор Edifier TWS330NB. Беспроводные наушники с ANCТестируемые сегодня наушники Edifier TWS330NB поддерживают гибридное шумоподавление. Из особенностей такж…
Microsoft представила доступную проводную гарнитуру…
Microsoft представила доступную проводную гарнитуруНедавно компания Microsoft официально представила на мировом рынке игровую гарнитуру, которая подходит ка…
SVEN AP-B545MV - беспроводные стереонаушники с микрофоном…
SVEN AP-B545MV - беспроводные стереонаушники с микрофономКомпания SVEN выпустила беспроводные стереонаушники с микрофоном. …
После долгого перерыва Palm снова возвращается с новыми науш…
После долгого перерыва Palm снова возвращается с новыми наушЕще в 2018 году бренд Palm выпусти крошечный телефон Android. Телефон оснащен 3,3-дюймовым дисплеем, чипо…
Обзор SVEN E-700B. Недорогие TWS-наушники…
Обзор SVEN E-700B. Недорогие TWS-наушникиТестируемые сегодня наушники SVEN E-700B относятся к недорогому сегменту. Это беспроводной формат TWS с а…
Apple представила AirPods 3…
Apple представила AirPods 3Нельзя отрицать популярность AirPods от Apple, но обычная модель уже давно требует обновления. Анонсирова…
Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном
Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?
Обзор XPG PRECOG ANALOG. Игровые наушники с Hi-Res AudioОбзор XPG PRECOG ANALOG. Игровые наушники с Hi-Res Audio
Обзор Haylou MoriPods. Недорогие наушники с aptXОбзор Haylou MoriPods. Недорогие наушники с aptX
Обзор 1MORE ComfoBuds ESS3001T. Беспроводные наушники с датчиком приближения и ENCОбзор 1MORE ComfoBuds ESS3001T. Беспроводные наушники с датчиком приближения и ENC
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor