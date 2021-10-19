Apple представила AirPods 3

Нельзя отрицать популярность AirPods от Apple, но обычная модель уже давно требует обновления. Анонсированное весной 2019 года второе поколение настоящих беспроводных наушников компании принесло такие улучшения, как более быстрое сопряжение, команды Siri и беспроводную зарядку. И хотя некоторые компании выпускают несколько моделей в год, у Apple в этом не было необходимости, отсюда и двухлетний разрыв между новыми моделями. Сегодня компания наконец-то представила AirPods третьей итерации с обновленным дизайном, пространственным звуком, адаптивным эквалайзером и настройкой в ​​одно касание. Apple заявляет, что новейшие AirPods безопасны для тренировок благодаря защите от пота и водонепроницаемости IPX4. Сири без рук тоже вернулась, а датчик кожи определяет, когда вы носите наушники, и автоматически приостанавливает работу при их снятии.

Что касается времени автономной работы, вы можете рассчитывать на до шести часов прослушивания и 30 часов полного использования с зарядным чехлом. Если говорить о кейсе, то он поддерживает зарядку MagSafe. Кроме того, новая настройка в одно касание быстро соединяет наушники с продуктами Apple. С AirPods третьего поколения Apple привносит Spatial Audio с динамическим отслеживанием головы в свою обычную модель. Отслеживание головы также работает с групповыми вызовами FaceTime, поэтому голоса звучат так, как будто они исходят с того направления, в котором они расположены на экране. Apple говорит, что это обеспечивает более захватывающее общение, поэтому похоже, что вы находитесь в одной комнате с другими участниками звонка. А ещё компания утверждает, что поддержка кодека AAC-ELD позволяет улучшить качество речи, и заявляет, что ее микрофоны покрыты «акустической сеткой», чтобы уменьшить шум ветра.