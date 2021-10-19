Apple представила AirPods 3…

Что касается времени автономной работы, вы можете рассчитывать на до шести часов прослушивания и 30 часов полного использования с зарядным чехлом. Если говорить о кейсе, то он поддерживает зарядку MagSafe. Кроме того, новая настройка в одно касание быстро соединяет наушники с продуктами Apple. С AirPods третьего поколения Apple привносит Spatial Audio с динамическим отслеживанием головы в свою обычную модель. Отслеживание головы также работает с групповыми вызовами FaceTime, поэтому голоса звучат так, как будто они исходят с того направления, в котором они расположены на экране. Apple говорит, что это обеспечивает более захватывающее общение, поэтому похоже, что вы находитесь в одной комнате с другими участниками звонка. А ещё компания утверждает, что поддержка кодека AAC-ELD позволяет улучшить качество речи, и заявляет, что ее микрофоны покрыты «акустической сеткой», чтобы уменьшить шум ветра.