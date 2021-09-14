Apple представила iOS 15 с множеством важных функций

Apple также меняет свои уведомления, добавляя новые инструменты для управления тем, как и когда вы получаете push-уведомления. Новый режим «Фокус» позволяют отключать все предупреждения, кроме приложений и людей, от которых вы конкретно хотите получать уведомления, и вы можете установить определенные профили для работы, сна и других действий. Эти профили также могут изменять расположение приложений на главном экране в зависимости от приложений, которые вы, скорее всего, будете использовать в течение дня. Одна из наиболее интересных функций iOS 15 — Live Text, который использует камеру для сканирования вашего окружения и отображения соответствующей информации. Например, если вы наведете его на доску, технология может вытащить написанный текст, чтобы вы могли поделиться им. Live Text также может идентифицировать предметы искусства, достопримечательности, растения и домашних животных.