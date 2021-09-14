Apple представила iOS 15 с множеством важных функций

Обновления Apple iOS 15, iPad OS 15 и watchOS 8 выйдут 20 сентября, на несколько дней раньше, чем линейка iPhone 13. Кроме того, в последней версии iOS добавлены новые функции для FaceTime и сообщений, более умные уведомления и новая функция LiveText. С обновлением владельцы iPhone и iPad могут воспользоваться усовершенствованиями FaceTime, включая добавление пространственного звука и функции шумоподавления для устранения отвлекающих фоновых звуков. В обновленном приложении «Сообщения» добавлена ​​новая функция «поделиться с вами», которая упрощает отслеживание фотографии, музыки и новостных статей, которыми делятся в чатах с выделенным разделом для общего контента.

Apple также меняет свои уведомления, добавляя новые инструменты для управления тем, как и когда вы получаете push-уведомления. Новый режим «Фокус» позволяют отключать все предупреждения, кроме приложений и людей, от которых вы конкретно хотите получать уведомления, и вы можете установить определенные профили для работы, сна и других действий. Эти профили также могут изменять расположение приложений на главном экране в зависимости от приложений, которые вы, скорее всего, будете использовать в течение дня. Одна из наиболее интересных функций iOS 15 — Live Text, который использует камеру для сканирования вашего окружения и отображения соответствующей информации. Например, если вы наведете его на доску, технология может вытащить написанный текст, чтобы вы могли поделиться им. Live Text также может идентифицировать предметы искусства, достопримечательности, растения и домашних животных.