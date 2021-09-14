Apple представила iPhone 13 - как iPhone 12, только чуть мощнее

Только что компания Apple официально представила свой новый флагманский смартфон iPhone 13. Точнее, была представлена целая линейка смартфонов — iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. И если вы следили за новостями на просторах интернета, которых в последнее время было предостаточно, компания Apple не готова вас чем-то удивлять. Начать стоит с того, что от чёлки, которая многим пользователям всё же не очень подходит, отказываться не стали — она на том же месте, пусть и стала чуточку компактнее. Также остался дизайн корпуса iPhone 12 с ровными гранями, как у iPhone 5S, осталась квадратная площадка с камерами на тыльной панели (она всё так же выпирает за пределы корпуса). Да и сама система камер пусть и стала лучше и теперь расположена по диагонали, но набор объективов и датчиков изображения остались прежними — две камеры у iPhone 13, три — у старших моделей.

Из интересных бонусов стоит выделить функцию портрета для видео (такого пока что нет ни у одного смартфона на рынке), систему «умных» фильтров с применением искусственного интеллекта, а также новейший дисплей в моделях iPhone 13 Pro и Pro Max с частотой обновления 120 Гц. К сожалению, базовая версия осталась на том же дисплее, что и iPhone 12. За основу производительности данных смартфонов взят процессор A15, который обладает тем же количеством ядер, что и A14, при этом его производительность выше. И, конечно, появились новые цвета корпуса, хотя это уже достаточно слабое преимущество по сравнению с предшествующим поколением. Новый iPhone 13 можно было смело называть iPhone 12S.
Комментарии и отзывы iPhone 13
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